2018-12-10T15:54:22+03:00
Общество

Жительницу Воронежской области, выбросившую новорожденную на мусорку, перевели из реанимации

Пока состояние женщины оценивают как среднетяжелое
Ярослав ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительнице Новоронежа, выбросившей на мусорку новорожденного младенца, стало лучше - 39-летнюю женщину из реанимации областного перинатального центра перевели в обычную палату. По сообщению медиков, она сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, шокирующий случай открылся 1 декабря: в нововоронежскую медсанчасть №33 с работы с кровотечением доставили по «скорой» женщину. Медики обнаружили, что она недавно родила. Когда мать не смогла объяснить, где находится ребенок, врачи сообщили в полицию. Тело новорожденной правоохранители нашли на мусорке не территории промзоны. Тем временем, мать перевели в областной перинатальный центр из-за опасения врачей за ее жизнь. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Если результаты укажут на то, что мать убила младенца, ей грозит уголовное наказание.

По предварительным данным, беременность не была желанной. В службе департамента здравоохранения Воронежской области сообщили, что в женской консультации беременная не наблюдалась. Женщина предпринимала меры по стимуляции преждевременных родов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты