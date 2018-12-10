2018-12-10T15:54:22+03:00
Общество

Жительницу Воронежской области, выбросившую новорожденную на мусорку, перевели из реанимации

Пока состояние женщины оценивают как среднетяжелое
Ярослав ИВАНОВ
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Жительнице Новоронежа, выбросившей на мусорку новорожденного младенца, стало лучше - 39-летнюю женщину из реанимации областного перинатального центра перевели в обычную палату. По сообщению медиков, она сейчас находится в состоянии средней тяжести.

Напомним, шокирующий случай открылся 1 декабря: в нововоронежскую медсанчасть №33 с работы с кровотечением доставили по «скорой» женщину. Медики обнаружили, что она недавно родила. Когда мать не смогла объяснить, где находится ребенок, врачи сообщили в полицию. Тело новорожденной правоохранители нашли на мусорке не территории промзоны. Тем временем, мать перевели в областной перинатальный центр из-за опасения врачей за ее жизнь. Следователи назначили судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти ребенка. Если результаты укажут на то, что мать убила младенца, ей грозит уголовное наказание.

По предварительным данным, беременность не была желанной. В службе департамента здравоохранения Воронежской области сообщили, что в женской консультации беременная не наблюдалась. Женщина предпринимала меры по стимуляции преждевременных родов.

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