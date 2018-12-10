В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой

СЕГОДНЯ 15:02 2018-12-10T15:08:43+03:00

В мэрии рассказали о подготовке к праздникам

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Руководитель управления культуры Воронежа Андрей Харитонов рассказал, как город готовится к празднованию Нового года. Сводный план мероприятий будет готов 14 декабря. Известно, что монтаж главной городской елки на площади Ленина закончится 20 декабря. К этой же дате должны успеть подготовить своих зеленых красавиц районные управы. К морозам в Воронеже зальют 121 каток.

- На время праздничных мероприятий предусмотрено блокировать проезд с помощью большегрузной техники. На местах входов и выходов на массовые мероприятия будут установлены рамки металлодетекторов. Есть договоренность по круглосуточной охране на площади Ленина с 20 декабря по 25 января, - рассказал Андрей Харитонов.

16 декабря Воронеж посетит Дед Мороз из Великого Устюга. 22 декабря начнется традиционный парад Дедов Морозов, и отличать его будет турнир по комическому футболу.