2018-12-10T19:09:16+03:00
Происшествия

Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей

Игровой салон на дому проработал девять месяцев
Ярослав ИВАНОВ
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С января по сентябрь 2018 года в одном из домов в Лисках работало подпольное казино. Игорный притон держали четверо: две женщины (42 и 48 лет) и двое мужчин (28 и 29 лет). Когда правоохранители накрыли салон, изъяли там 29 автоматов. По подсчетам силовиков, подозреваемые в результате незаконной деятельности по организации азартных игр получили доход более 6 млн рублей. Оказалось, 42-летняя женщина ранее уже была судима за совершение двух аналогичных преступлений.

Уголовное дело направили в суд, сообщили региональном следственном управлении СК России. Обвиняемым грозит до 6 лет лишения свободы.

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