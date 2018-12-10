Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Игровой салон на дому проработал девять месяцев
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С января по сентябрь 2018 года в одном из домов в Лисках работало подпольное казино. Игорный притон держали четверо: две женщины (42 и 48 лет) и двое мужчин (28 и 29 лет). Когда правоохранители накрыли салон, изъяли там 29 автоматов. По подсчетам силовиков, подозреваемые в результате незаконной деятельности по организации азартных игр получили доход более 6 млн рублей. Оказалось, 42-летняя женщина ранее уже была судима за совершение двух аналогичных преступлений.
Уголовное дело направили в суд, сообщили региональном следственном управлении СК России.