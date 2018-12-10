2018-12-10T14:54:37+03:00
Происшествия

Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя

Тот сумел дать им отпор
Виктор ПАВЛОВ
Поделиться:
А пистолет-то - ненастоящий!А пистолет-то - ненастоящий!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Изменить размер текста:

22-летний предприниматель из Воронежа был готов и к внезапным проверкам разнообразных ведомств, и к высоким налогам. Но он едва ли мог ожидать, что прямо на Ленинском проспекте на его торговую точку нападут люди с оружием.

Неизвестные попытались забрать деньги и продукты, угрожая - по официальной информации МВД - "предметом, похожим на пистолет". Но предприниматель оказался парнем не робкого десятка. Началась драка. Нападавшие поняли, что дело развивается не в их пользу, схватили продукты и убежали.

- Ранее судимые за аналогичные преступления 25-летний местный житель и 39-летний житель Верхнехавского района были задержаны и доставлены в отдел полиции, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Предметом, похожим на пистолет, оказалась зажигалка.

За разбой мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей
В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой
Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции
Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка
Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением
Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов
В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб