2018-12-10T14:54:37+03:00
Происшествия

Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя

Тот сумел дать им отпор
Виктор ПАВЛОВ
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А пистолет-то - ненастоящий!А пистолет-то - ненастоящий!Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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22-летний предприниматель из Воронежа был готов и к внезапным проверкам разнообразных ведомств, и к высоким налогам. Но он едва ли мог ожидать, что прямо на Ленинском проспекте на его торговую точку нападут люди с оружием.

Неизвестные попытались забрать деньги и продукты, угрожая - по официальной информации МВД - "предметом, похожим на пистолет". Но предприниматель оказался парнем не робкого десятка. Началась драка. Нападавшие поняли, что дело развивается не в их пользу, схватили продукты и убежали.

- Ранее судимые за аналогичные преступления 25-летний местный житель и 39-летний житель Верхнехавского района были задержаны и доставлены в отдел полиции, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Предметом, похожим на пистолет, оказалась зажигалка.

За разбой мужчинам грозит до десяти лет тюрьмы.

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