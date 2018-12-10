Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции

СЕГОДНЯ 14:13 2018-12-10T14:16:40+03:00

МВД составило и опубликовало у себя на сайте специальную викторину

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Знаете ли вы, кто из императоров первым решил сделать конституционные преобразования в России? А какой документ является историческим предшественником российской Конституции? Или на какой срок мы избираем президента? Любой воронежец может проверить свои знания об истории Конституции с помощью тематической викторины, подготовленной накануне Дня Конституции - 12 декабря - Главным управлением МВД России и опубликованной на их сайте.

- Это еще одна возможность способствовать укреплению уважения к закону, формированию чувства сопричастности к истории нашей страны, воспитанию патриотизма и гражданственности, - отметила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Добавим, что всего в викторине 13 вопросов. Правильные ответы обозначаются зеленым цветом (плюс поясняющим комментарием), красным - неправильные.

Также прочитать об история и традиции праздника можно в нашем материале.