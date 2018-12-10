Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка

10 Дек. 14:08 2018-12-10T14:09:40+03:00

фото из паблика "Мой и твой Воронеж".

Изменить размер текста: A A

Суровая воронежская елка. Рабочий день 10 декабря воронежцы начали с обсуждения креативного объявления возле Центрального рынка. На площади перед торговым объектом установили елку. Заборчик вокруг нее обильно заклеили бумажками с предупреждением: "Убедительная просьба! За ограждение не влезать! Ведется видеонаблюдение! Елка под напряжением!". Фото опубликовали в сообществе "Мой и твой Воронеж".

фото из паблика "Мой и твой Воронеж".

В соцсетях уже масса откликов. Одни сходятся во мнении, что объвление правильное - для нерадивых горожан, которые из хулиганства полезут обрывать шарики и гирлянды, а, может, чтобы забрать домой. Другие уверены, что подводить ток, чтобы пугать воров, негуманно.

В любом случае, если кого-то ударит током, это повод для правоохранителей спросить за нарушение техники безопасности.