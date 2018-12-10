Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе

СЕГОДНЯ 13:42 2018-12-10T13:42:51+03:00

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Вчера, 9 декабря, примерно в 21.00 в дежурную часть ДПС поступило сообщение о поломке автобуса "Москва-Донецк" на трассе М-4 "Дон". Экипаж сразу же выехал к месту, где остановился рейсовый "Неоплан".

Выяснилось, что у автобуса отказал гидроусилитель руля. Вернуть его в рабочее состояние прямо на трассе было невозможно. И что делать пассажирам? Их в салоне было 16. Инспекторы приняли решение остановить автобус, который следовал похожим маршрутом. В итоге всех пассажиров удалось пересадить туда.

- После этого стражи порядка вызвали эвакуатор, обслуживающий ближайший платный участок, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Водитель автобуса поблагодарил полицейских за поддержку.