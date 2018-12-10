2018-12-10T13:15:43+03:00
Общество

"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением

Крыши домов стали объектами опасности
Виктор ПАВЛОВ
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Начался сезон зимних опасностейНачался сезон зимних опасностейФото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Избегайте скоплений сосулек и снежных масс под крышами, передвигайтесь по внешнему краю тротуара или на расстоянии не менее 3 метров от здания. Не оставляйте машины в потенциально опасных местах. Объясните ситуацию детям. Такие советы дают в ГО и ЧС по Воронежу. "Друзья, на улице потеплело, а потому возможен сход снега и наледи с крыш. Будьте осторожны!" - заключают городские спасатели.

Начиная с сегодняшнего дня и до четверга температура воздуха будет стоять на отметке +1 - +2 градуса. Самое "приятное" - осадки. Которые при такой температуре будут представлять собой не снег, а снег с дождем!

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