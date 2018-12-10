Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-10T13:09:21+03:00

Ранее он занимал пост заместителя руководителя представительства нашей области при федеральных органах госвласти

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Представлять наш регион на федеральном уровне будет Алексей Аксенов. Указ о его назначении на государственную должность заместителя председателя правительства Воронежской области - руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти Российской Федерации 10 декабря подписал губернатор Александр Гусев.

До этого момента Алексей Аксенов занимал пост заместителя руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах государственной власти РФ.

Алексей Аксенов будет работать на этой должности до окончания полномочий главы региона.