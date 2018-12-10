2018-12-10T14:52:50+03:00
Общество

В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами

На курсы финансовой грамотности можно прийти сегодня в 15.20 на улице Карла Маркса, 67а
Юрий КОЗЛОВ
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Сотрудники управы Центрального района вместе со специалистами Воронежского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова организовали бесплатные курсы для пенсионеров. Лекции и практические занятия проведут по следующим темам:

займы и кредиты, основы кредитных отношений;

безопасность использования пластиковых карт;

государственные внебюджетные фонды;

налогообложение физических лиц;

рынок ценных бумаг;

страхование.

Первое занятие пройдет 10 декабря с 15.20 до 18.30 на улице Карла Маркса, 67а, аудитория № 107. На него нужно было записаться по телефону: 239-07-62. Или просто прийти на сегодняшнее занятие (хотя лучше все-таки позвонить, чтобы не создавать проблемы для организаторов, до 15.00).

Пенсионерам, посетившим занятия, выдадут сертификаты о прохождении курсов.

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