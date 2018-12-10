В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
Сотрудники управы Центрального района вместе со специалистами Воронежского филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова организовали бесплатные курсы для пенсионеров. Лекции и практические занятия проведут по следующим темам:
займы и кредиты, основы кредитных отношений;
безопасность использования пластиковых карт;
государственные внебюджетные фонды;
налогообложение физических лиц;
рынок ценных бумаг;
страхование.
Первое занятие пройдет 10 декабря с 15.20 до 18.30 на улице Карла Маркса, 67а, аудитория № 107. На него нужно было записаться по телефону: 239-07-62. Или просто прийти на сегодняшнее занятие (хотя лучше все-таки позвонить, чтобы не создавать проблемы для организаторов, до 15.00).
Пенсионерам, посетившим занятия, выдадут сертификаты о прохождении курсов.