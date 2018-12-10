2018-12-10T12:21:56+03:00
Происшествия

В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб

Мужчина за месяц снял гаджеты с семи машин
Ярослав ИВАНОВ
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В Воронеже поймали серийного похитителя видеорегистраторов. За месяц - с ноября по декабрь - полицейских завалили заявлениями автовладельцы Коминтерновского района.

Оперативники выяснили, что хищения носят похожий характер: видеорегистраторы крали ночью, путем разбивания стекла в машинах.

Подозреваемого задержали. 43-летний мужчина, ранее судимый, в отделе полиции признался, что перед совершением преступления, чтобы не привлекать к себе внимания окружающих, надевал форменную куртку спецслужб, а похищенные видеорегистраторы сдавал в точки сбыта. Таким образом он обчистил семь машин в Коминтерновском районе.

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