2018-12-10T11:09:07+03:00
Общество

В Воронеже две недели ищут 32-летнего мужчину

Волонтеры просят помочь в его поисках
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Николая Филипова нет дома уже 15-й день.Николая Филипова нет дома уже 15-й день.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
Изменить размер текста:

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Воронеж» просят помочь найти 32-летнего Николая Филипова. С 25 ноября он ушел из дома и так и не вернулся. На звонки Николай тоже не отвечает.

Приметы Николая Филипова:

рост 180 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синий пуховик, коричневые вельветовые штаны, коричневые ботинки, на нем была шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Николай Филипов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже закупят погрузчиков снега на 130 миллионов рублей
В Новый год центральные улицы Воронежа будут перекрывать тяжелой техникой
Четверо жителей Воронежской области заработали в подпольном казино 6 млн рублей
Двое мужчин с пистолетом-зажигалкой ограбили воронежского предпринимателя
Полицейские предлагают воронежцам проверить свои знания об истории Конституции
Под напряжением: воронежцев предупредили не трогать елку у Центрального рынка
Воронежские инспекторы помогли пассажирам автобуса, застрявшего на трассе
Состоялась рабочая встреча Председателя Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимира Салмина с врио губернатора Курской области Романом Старовойтом
"Снег башка попадет": спасатели предупредили воронежцев об опасностях, связанных с потеплением
Представлять Воронежскую область в федеральных органах будет Алексей Аксенов
В Воронеже пенсионеров научат правильно пользоваться пластиковыми картами
В Воронеже похититель видеорегистраторов маскировался под сотрудника спецслужб