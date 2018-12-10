В Воронеже две недели ищут 32-летнего мужчину
Волонтеры просят помочь в его поисках
Николая Филипова нет дома уже 15-й день.Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Воронеж» просят помочь найти 32-летнего Николая Филипова. С 25 ноября он ушел из дома и так и не вернулся. На звонки Николай тоже не отвечает.
Приметы Николая Филипова:
рост 180 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синий пуховик, коричневые вельветовые штаны, коричневые ботинки, на нем была шапка.
Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Николай Филипов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.