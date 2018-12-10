В Воронеже две недели ищут 32-летнего мужчину

СЕГОДНЯ 11:09 2018-12-10T11:09:07+03:00

Николая Филипова нет дома уже 15-й день. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

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Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт-Воронеж» просят помочь найти 32-летнего Николая Филипова. С 25 ноября он ушел из дома и так и не вернулся. На звонки Николай тоже не отвечает.

Приметы Николая Филипова:

рост 180 сантиметров, худощавый, темно-русые волосы, карие глаза. Был одет в синий пуховик, коричневые вельветовые штаны, коричневые ботинки, на нем была шапка.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас Николай Филипов, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 и 112.