2018-12-10T10:39:29+03:00
Происшествия

В Воронеже внедорожник протаранил автомобиль скорой помощи: ранена фельдшер

36-летнюю пассажирку "ГАЗели" доставили в больницу
Виктор ПАВЛОВ
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Фото ГУ МВД по Воронежской областиФото ГУ МВД по Воронежской области
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Авария с автомобилем скорой помощи произошла вчера, 9 декабря, примерно в 21.40 на улице Героев Сибиряков. Внедорожник "Сузуки Гранд Витара", за рулем которого был 50-летний местный житель, ехал со стороны Холмистой в сторону Антонова-Овсеенко. По неизвестной пока причине он столкнулся с движущейся навстречу "ГАЗелью" службы 03.

- 36-летняя пассажирка скорой помощи - фельдшер - получила травмы, ее доставили в больницу. По факту аварии проводится проверка, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области.

Добавим, что в субботу, 8 декабря, на трассе "Курск-Воронеж" произошло массовое ДТП. Авария случилась на участке у полигона ТБО. Участниками стали четыре автомобиля.

Фото ГУ МВД по Воронежской области

Фото ГУ МВД по Воронежской области

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