Окутанный загадочным туманом Воронеж сняли с воздуха
Необычный взгляд на Воронеж показали в проекте "Сверху виднее". Съемки с квадрокоптером велись поздней осенью. В тот день город окутал густой туман. Как признаются операторы, они намеревались подняться выше его, но так и не смогли - настолько высокая стена накрыла Воронеж.
Видео получилось атмосферным - таким таинственным наш город выглядит нечасто. "Гото Предестинация" похожа на пиратский корабль, улицы Воронежа - на локации "Твин Пикса".
Ранее операторы "Сверху виднее" поделились видеозаписью с берегов реки "Дон". Во время поездки вдоль реки неожиданно встретили семейство цапель. Птицы тут же стали объектом фотоохоты. Ребята подняли в воздух квадрокоптер и проследили за передвижениями пернатых.
Туман в городе Воронеж fog in city Voronezh aerial drone.Поздней осенью густой туман окутал город. Была надежда взлететь над ним, но плотность и высота его были колоссальными. #воронеж #сверхувиднее #dji #aerial