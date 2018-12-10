2018-12-10T10:27:00+03:00
Общество

Окутанный загадочным туманом Воронеж сняли с воздуха

Таким таинственным наш город выглядит нечасто
Виктор ПАВЛОВ
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Необычный взгляд на Воронеж показали в проекте "Сверху виднее". Съемки с квадрокоптером велись поздней осенью. В тот день город окутал густой туман. Как признаются операторы, они намеревались подняться выше его, но так и не смогли - настолько высокая стена накрыла Воронеж.

Видео получилось атмосферным - таким таинственным наш город выглядит нечасто. "Гото Предестинация" похожа на пиратский корабль, улицы Воронежа - на локации "Твин Пикса".

Ранее операторы "Сверху виднее" поделились видеозаписью с берегов реки "Дон". Во время поездки вдоль реки неожиданно встретили семейство цапель. Птицы тут же стали объектом фотоохоты. Ребята подняли в воздух квадрокоптер и проследили за передвижениями пернатых.

Туман в городе Воронеж fog in city Voronezh aerial drone.Поздней осенью густой туман окутал город. Была надежда взлететь над ним, но плотность и высота его были колоссальными. #воронеж #сверхувиднее #dji #aerial

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