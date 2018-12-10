2018-12-10T09:24:41+03:00
Общество

Воронежская автомобилистка удивила всех неожиданным маневром

В соцсетях обсуждают любопытное [видео]
Виктор ПАВЛОВ
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Если кто-то включил левый поворотник - вовсе не обязательно, что он повернет налево. К такому выводу можно прийти после просмотра видеозаписи, появившейся в соцсетях.

Все происходит у Советской площади. Водитель "Поло" зажигает-таки заветную лампочку поворота и вместо ожидаемого маневра вдруг останавливается на обочине. Ситуация опасная - автомобилист, который шел сзади, мог и не среагировать вовремя.

Автор видео упирает на то, что за рулем "Поло" была девушка. Мы, однако, не будем разжигать противостояние полов. Лучше посоветуем автомобилисту купить хорошие дворники (как он с таким стеклом вообще ездит?).

Левый поворотник - еще не поворот налево.Автор: Владимир Портнов

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