Воронежская автомобилистка удивила всех неожиданным маневром
Если кто-то включил левый поворотник - вовсе не обязательно, что он повернет налево. К такому выводу можно прийти после просмотра видеозаписи, появившейся в соцсетях.
Все происходит у Советской площади. Водитель "Поло" зажигает-таки заветную лампочку поворота и вместо ожидаемого маневра вдруг останавливается на обочине. Ситуация опасная - автомобилист, который шел сзади, мог и не среагировать вовремя.
Автор видео упирает на то, что за рулем "Поло" была девушка. Мы, однако, не будем разжигать противостояние полов. Лучше посоветуем автомобилисту купить хорошие дворники (как он с таким стеклом вообще ездит?).
Левый поворотник - еще не поворот налево.Автор: Владимир Портнов