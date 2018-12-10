Дождь и лужи в декабре: на рабочей неделе в Воронеже сильно потеплеет

СЕГОДНЯ 09:13 2018-12-10T09:13:30+03:00

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Посмотрите в окно. Сугробы, которые вы сейчас там увидели, могут растаять! По крайней мере, так предполагают синоптики.

Начиная с сегодняшнего дня и до четверга температура воздуха будет стоять на отметке +1 - +2 градуса. Самое "приятное" - осадки. Которые при такой температуре будут представлять собой не снег, а снег с дождем! Ночами в эти же дни будет до -3. Ну а в четверг начнет, наконец, подмораживать: -1 и ясная погода. В пятницу будет уже -3 и небольшой снег.

В Воронежском гидрометеоцентре прогнозируют и налипание снега на деревьях и проводах, и гололедицу... Будьте, пожалуйста, осторожны.