Дождь и лужи в декабре: на рабочей неделе в Воронеже сильно потеплеет
Ожидается налипание снега на деревьях и гололедица
Погода на рабочей неделе мало кого обрадуетФото: Иван ВИСЛОВ
Изменить размер текста:
Посмотрите в окно. Сугробы, которые вы сейчас там увидели, могут растаять! По крайней мере, так предполагают синоптики.
Начиная с сегодняшнего дня и до четверга температура воздуха будет стоять на отметке +1 - +2 градуса. Самое "приятное" - осадки. Которые при такой температуре будут представлять собой не снег, а снег с дождем! Ночами в эти же дни будет до -3. Ну а в четверг начнет, наконец, подмораживать: -1 и ясная погода. В пятницу будет уже -3 и небольшой снег.
В Воронежском гидрометеоцентре прогнозируют и налипание снега на деревьях и проводах, и гололедицу... Будьте, пожалуйста, осторожны.