Четыре автомобиля столкнулись на воронежской трассе: есть пострадавшая

СЕГОДНЯ 08:10 2018-12-10T10:36:57+03:00

Все началось, когда "Мерседес" протаранил "Мазду", которая ехала в попутном направлении Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла у полигона ТБО на выезде из города в сторону Курска

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В субботу, 8 декабря, на трассе "Курск-Воронеж" произошло массовое ДТП. Авария случилась на участке у полигона ТБО. Участниками стали четыре автомобиля.

Все началось, когда "Мерседес" протаранил "Мазду", которая ехала в попутном направлении. Удар был сильнейшим - разворотило всю заднюю часть японской иномарки. И "Мерседес", и "Мазда" не остановились. Первый ударил "ГАЗель", которая ехала впереди. "Мазду" выбросило на встречную, где она задела "Шкоду".

В аварии пострадала 47-летняя пассажирка "Мазды". В полиции проводят проверку по факту этого ДТП. В тот же день под Воронежем "Хендай" вылетел в кювет: водитель погиб на месте. Авария произошла в Верхнемамонском районе.