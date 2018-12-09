Безработный воронежец украл украшения у тети, чтобы купить алкоголь

СЕГОДНЯ 19:25 2018-12-09T19:25:46+03:00

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В Калачеевском районе в полицию обратилась 60-летняя женщина, у которой пропали все украшения. Под подозрение сразу попал 32-летний племянник пенсионерки. Как только мужчину доставили в отдел, он во всем сознался. Оправдываться было глупо, ведь накануне безработный племянник был у своей родственницы в гостях и проси у нее денег на проезд. Тогда-то он улучил момент и похитил золото. Все украденное продал, а деньги потратил на алкоголь.

Теперь задержанного будут судить по статье 158 УК РФ "Кража". Ему грозит до пяти лет тюрьмы.