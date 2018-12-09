Воронежский "Буран" проиграл "Металлургу" с разгромным счетом 1 : 6
Матч состоялся дома, в ДК "Юбилейный"
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В воскресенье, 9 декабря, "Буран" встретился с новокузнецким "Металлургом" в домшнем матче, который состоялся в дворце спорта "Юбилейный". Воронежские хоккеисты потерпели поражение: игра закончилась со счетом 1 : 6.
Уже в первом периоде "ураганным" забили две шайбы. Во втором к ним прибавилась еще одна, а воронежские спортсмены не могли отыграться. На ворота вместо Георгия Кузнецова ввстал Александр Хомутов. После этого первый и единственный гол забил Егор Алешин. В третьем периоде "Бурану" забили еще три гола. Далее наши земляки отправятся в Санкт-Петербург для новой игры.