В Воронеже создали карту депутатов: она показывает, кто и за что отвечает

СЕГОДНЯ 17:58 2018-12-09T18:00:49+03:00

Скриншот карты. При наведении курсора на один из участков видим знакомые имя, фамилию и отчество

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Активисты из сообщества "Удобный Воронеж" составили карту муниципальный депутатов. Эта карта Воронежа в "Яндексе" с подробным указанием улиц и домов, на которую наложено деление города не территории, подведомственные муниципальным депутатом. Территории выделены разными цветами. По задумке создателей карты, наводя на участок курсок, вы можете узнать имя народного избранника, который курирует ту или иную местность. Наведя мышку на нужную область, вы видите его портрет, имя и телефон.

По идее, к нужному депутату можно обратиться за решением волнующей вас проблемы. Увидеть карту можно по ссылке.