Под Воронежем автомобилистка на "Ладе" сбила школьницу, идущую по обочине
Девочка в больнице
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В поселке Панино накануне, 8 декабря, сбили школьницу. Это произошло около пяти вечера на улице 9 Января. По данным пресс-службы главного управления полиции по Воронежской области, девочка попала под колеса "Лады Калины", когда шла по обочине дороги. Машина настигла ее сзади. За рулем была 46-летняя местная жительница.
По данным регионального ГУ МВД, сбитой школьнице 15 лет, она получила повреждения различной тяжести. Сейчас девочка в больнице. По факту случившегося проводят проверку сотрудники ГИБДД.