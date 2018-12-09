2018-12-09T16:56:13+03:00
Происшествия

Под Воронежем автомобилистка на "Ладе" сбила школьницу, идущую по обочине

Девочка в больнице
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В поселке Панино накануне, 8 декабря, сбили школьницу. Это произошло около пяти вечера на улице 9 Января. По данным пресс-службы главного управления полиции по Воронежской области, девочка попала под колеса "Лады Калины", когда шла по обочине дороги. Машина настигла ее сзади. За рулем была 46-летняя местная жительница.

По данным регионального ГУ МВД, сбитой школьнице 15 лет, она получила повреждения различной тяжести. Сейчас девочка в больнице. По факту случившегося проводят проверку сотрудники ГИБДД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24