2018-12-09T15:33:19+03:00
Происшествия

Воронежцы бьют тревогу по поводу вырубки леса в микрорайоне Тенистый

Кто проводит работы, местным жителям выяснить не удалось
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Скриншот поста из группы "Жители мкр. Тенистый Воронеж (Основная группа)"Скриншот поста из группы "Жители мкр. Тенистый Воронеж (Основная группа)"
Изменить размер текста:

Жители микрорайона Тенистый рассказали о вырубке леса. Жалобу на неизвестных рабочих, которые не дают никаких комментариев и ничего не объясняют, опубликовали в группе микрорайона в соцсети. По словам автора поста, который прикрепил к нему ряд фотографий, на технике нет никаких опознавательных знаков. Работы проводили накануне, 8 декабря, в субботу.

Отметим, что Управление лесного хозяйства периодически чистит леса от валежника и больных деревьев. "Комсомолка" обратилась к правоохранителям с вопросом, законно ли проведение каких-либо работ в указанном месте. "КП" следит за развитием событий.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24