Воронежцам рассказали о правилах безопасности на горках
Волонтеры поискового отряда "Черноземье" решили напомнить воронежцам о том, как вести себя во время катания с горки. Ряд советов, как избежать травм, появился в группе отряда:
- Не ходите с детьми младше трех лет на оживленную горку.
- Если горка вызывает у вас опасения, прокатитесь с нее сами, без ребенка - проверьте спуск.
- С верха оживленной горки следите за спуском, а внизу помогайте детям быстро освобождать путь.
- Не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и спуски у проезжей части.
- Помните, что ледянки не рассчитаны на препятствия, любой резкий подскок на горке чреват неприятными последствиями для позвоночника.
- На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами: при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.