Воронежцам рассказали о правилах безопасности на горках

9 Дек. 14:50 2018-12-09T15:00:41+03:00

Несколько советов о том, как защитить детей и как правильно эксплуатировать ватрушки и ледянки исходя из их различий

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Волонтеры поискового отряда "Черноземье" решили напомнить воронежцам о том, как вести себя во время катания с горки. Ряд советов, как избежать травм, появился в группе отряда:

- Не ходите с детьми младше трех лет на оживленную горку.

- Если горка вызывает у вас опасения, прокатитесь с нее сами, без ребенка - проверьте спуск.

- С верха оживленной горки следите за спуском, а внизу помогайте детям быстро освобождать путь.

- Не используйте в качестве горок железнодорожные насыпи и спуски у проезжей части.

- Помните, что ледянки не рассчитаны на препятствия, любой резкий подскок на горке чреват неприятными последствиями для позвоночника.

- На ватрушках нельзя кататься с горок с трамплинами: при приземлении ватрушка сильно пружинит, можно получить сильные травмы спины и шейного отдела позвоночника.