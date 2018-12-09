В Воронеже разыскивают мужчину, который может быть опасен

9 Дек. 13:29 2018-12-10T10:54:56+03:00

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В Воронеже и области родственники разыскивают Артема Басистого. Мужчина пропал 13 ноября, с тех пор его судьба не известна. Информацию о поисках воронежца разместили у себя поисковый отряд "Лиза Алерт" и поисковый отряд "Черноземье". Как отмечают волонтеры последнего, без вести пропавший может быть опасен для окружающих. По совету поисковиков, если вы увидите его, не пытайтесь заговорить с ним или как-то взаимодействовать! В этом случае просто позвоните в службу 112 или волонтерам "Лиза Алерт" по номеру: 8 800 700 54 52.

Приметы пропавшего: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы русые, зеленые глаза. В день исчезновения был одет в темно-синие джинсы и синюю куртку.