Под Воронежем женщина и двое детей застряли в снегу на машине
Накануне сотрудники ДПС вытянули застрявшую "Шкоду" из сугроба на обочине трассы М-4. Рядом с машиной стояла растерянная женщина с ребенком трех лет, которая и привлекла внимание полицейских.
- Жительница Павловска решила отвезти своих сыновей в возрасте трех и девяти лет к бабушке на выходные. Однако при повороте с главной дороги, пропуская встречный грузовой автомобиль, женщина съехала на обочину. При этом она не рассчитала, что снег достаточно глубокий и мокрый, в результате чего транспортное средство застряло в сугробе, - рассказывают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области.
Сотрудники Госавтоинспекции вытолкнули автомобиль на проезжую часть и дали несколько советов о том, как не попадать в такие ситуации.