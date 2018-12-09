2018-12-09T12:50:10+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина и двое детей застряли в снегу на машине

Им помогли сотрудники ГИБДД
Юлия ТЕРНОВА
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Накануне сотрудники ДПС вытянули застрявшую "Шкоду" из сугроба на обочине трассы М-4. Рядом с машиной стояла растерянная женщина с ребенком трех лет, которая и привлекла внимание полицейских.

- Жительница Павловска решила отвезти своих сыновей в возрасте трех и девяти лет к бабушке на выходные. Однако при повороте с главной дороги, пропуская встречный грузовой автомобиль, женщина съехала на обочину. При этом она не рассчитала, что снег достаточно глубокий и мокрый, в результате чего транспортное средство застряло в сугробе, - рассказывают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции вытолкнули автомобиль на проезжую часть и дали несколько советов о том, как не попадать в такие ситуации.

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