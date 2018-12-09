2018-12-09T12:50:10+03:00
Происшествия

Под Воронежем женщина и двое детей застряли в снегу на машине

Им помогли сотрудники ГИБДД
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Накануне сотрудники ДПС вытянули застрявшую "Шкоду" из сугроба на обочине трассы М-4. Рядом с машиной стояла растерянная женщина с ребенком трех лет, которая и привлекла внимание полицейских.

- Жительница Павловска решила отвезти своих сыновей в возрасте трех и девяти лет к бабушке на выходные. Однако при повороте с главной дороги, пропуская встречный грузовой автомобиль, женщина съехала на обочину. При этом она не рассчитала, что снег достаточно глубокий и мокрый, в результате чего транспортное средство застряло в сугробе, - рассказывают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области.

Сотрудники Госавтоинспекции вытолкнули автомобиль на проезжую часть и дали несколько советов о том, как не попадать в такие ситуации.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже разыскивают мужчину, который может быть опасен
Воронежцам предложили выбрать лучшего и худшего мобильного оператора
Под Воронежем "Хендай" вылетел в кювет: водитель погиб на месте
Подростка из Воронежа избили в школе в Ростовской области за то, что он «не так одет»
Воронежцы: по тротуарам разъездились автомобили
Воронежцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в 2018 году
Бобров, которые могут пострадать во время очистки реки в Мытищах, перевезут в Воронежский заповедник
В Воронеже закончили установку главной новогодней елки
В Воронеже приготовили рекордную 10,5-метровую шаурму
Арбитр из Воронежа может проявить себя в международных матчах
Пришла зима: в Воронежской области начали гореть бани
Воронежцев восхитила новая архитектурная подсветка городской телебашни
Каждый пятый воронежец ищет работу с зарплатой около 50 тысяч рублей
Московское «Динамо» отозвало двух хоккеистов из воронежского «Бурана»
Житель Воронежской области угнал «Оку» для инвалида без ноги
В Воронеже нашли пропавшего 12-летнего ребенка
Ночью с улиц Воронежа было вывезено 5980 кубометров снега
В Воронеже появилось граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
На воронежской трассе сломался рейсовый автобус с 30 пассажирами
Воронежский «Буран» уверенно обыграл красноярский «Сокол»
Фонд капремонта Воронежской области взыскал с неплательщиков более 110 млн рублей
В Воронеже автобусы № 113 поедут до новой поликлиники в Шилово
В Воронеже на три недели закроют улицу
В Воронежской области из-за гололеда пострадали 360 человек
В Воронеже украли семь земельных участков