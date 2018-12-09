Воронежцам предложили выбрать лучшего и худшего мобильного оператора
Пройдя анкету, можно оценить само качество связи и ценовую политику
Опрос продлится до 31 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
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Мэрия разместила на своем сайте опрос по качеству услуг связи. Все желающие могут поучаствовать в голосовании и выразить мнение о своем операторе. В анкету входит вопрос о том, устраивает ли горожан перечень поставщиков услуг связи в городе. Также респондентам предалагают оценинить своего оператора по пятибалльной шкале, указать конкретно, что хотелось бы изменить и ответить, считают ли адекватной ценовую политику.
Голосование стартовало 1 декабря, а поучаствовать в нем можно до конца месяца. Оно расположено по этой ссылке. Там же вы можете ознакомиться с предварительными результатами.