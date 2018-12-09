2018-12-09T11:56:04+03:00
Общество

Воронежцам предложили выбрать лучшего и худшего мобильного оператора

Пройдя анкету, можно оценить само качество связи и ценовую политику
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Опрос продлится до 31 декабряОпрос продлится до 31 декабряФото: Олег ЗОЛОТО
Изменить размер текста:

Мэрия разместила на своем сайте опрос по качеству услуг связи. Все желающие могут поучаствовать в голосовании и выразить мнение о своем операторе. В анкету входит вопрос о том, устраивает ли горожан перечень поставщиков услуг связи в городе. Также респондентам предалагают оценинить своего оператора по пятибалльной шкале, указать конкретно, что хотелось бы изменить и ответить, считают ли адекватной ценовую политику.

Голосование стартовало 1 декабря, а поучаствовать в нем можно до конца месяца. Оно расположено по этой ссылке. Там же вы можете ознакомиться с предварительными результатами.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты