2018-12-09T10:41:44+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Хендай" вылетел в кювет: водитель погиб на месте

Авария произошла в Верхнемамонском районе
Юлия ТЕРНОВА
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Архив "КП"Архив "КП"
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В субботу, 8 декабря, на 46 километре дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" в Верхнехавском районе произошло смертельное ДТП. Около 12 дня там с трассы вылетел "Хендэ Санта Фе", врезавшись в препятствие на обочине. Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, за рулем был 46-летний житель поселка Вишневка. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - заключают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

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