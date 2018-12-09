2018-12-09T10:41:44+03:00
Происшествия

Под Воронежем "Хендай" вылетел в кювет: водитель погиб на месте

Авария произошла в Верхнемамонском районе
Юлия ТЕРНОВА
Поделиться:
Архив "КП"Архив "КП"
Изменить размер текста:

В субботу, 8 декабря, на 46 километре дороги "Панино - Верхняя Хава - Малая Приваловка" в Верхнехавском районе произошло смертельное ДТП. Около 12 дня там с трассы вылетел "Хендэ Санта Фе", врезавшись в препятствие на обочине. Как сообщают в пресс-службе главного управления полиции по Воронежской области, за рулем был 46-летний житель поселка Вишневка. Мужчина погиб на месте до приезда скорой помощи.

- По данному факту полицией проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия, - заключают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже разыскивают мужчину, который может быть опасен
Под Воронежем женщина и двое детей застряли в снегу на машине
Воронежцам предложили выбрать лучшего и худшего мобильного оператора
Подростка из Воронежа избили в школе в Ростовской области за то, что он «не так одет»
Воронежцы: по тротуарам разъездились автомобили
Воронежцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в 2018 году
Бобров, которые могут пострадать во время очистки реки в Мытищах, перевезут в Воронежский заповедник
В Воронеже закончили установку главной новогодней елки
В Воронеже приготовили рекордную 10,5-метровую шаурму
Арбитр из Воронежа может проявить себя в международных матчах
Пришла зима: в Воронежской области начали гореть бани
Воронежцев восхитила новая архитектурная подсветка городской телебашни
Каждый пятый воронежец ищет работу с зарплатой около 50 тысяч рублей
Московское «Динамо» отозвало двух хоккеистов из воронежского «Бурана»
Житель Воронежской области угнал «Оку» для инвалида без ноги
В Воронеже нашли пропавшего 12-летнего ребенка
Ночью с улиц Воронежа было вывезено 5980 кубометров снега
В Воронеже появилось граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
На воронежской трассе сломался рейсовый автобус с 30 пассажирами
Воронежский «Буран» уверенно обыграл красноярский «Сокол»
Фонд капремонта Воронежской области взыскал с неплательщиков более 110 млн рублей
В Воронеже автобусы № 113 поедут до новой поликлиники в Шилово
В Воронеже на три недели закроют улицу
В Воронежской области из-за гололеда пострадали 360 человек
В Воронеже украли семь земельных участков