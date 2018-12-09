2018-12-09T09:49:46+03:00
Происшествия

Подростка из Воронежа избили в школе в Ростовской области за то, что он «не так одет»

Юношу пинали ногами по телу и прыгали по голове [видео]
Анна ГРЕБЕНКИНА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Другие ребята спокойно наблюдали за происходящим.Другие ребята спокойно наблюдали за происходящим.
Изменить размер текста:

Жуткий случай произошел в городе Новошахтинск Ростовской области. Как сообщает «КП» - Ростов-на-Дону», двое подростков избили 9-классника, который совсем недавно перевелся к ним в школу из Воронежа. Причиной конфликта стало то, что, по мнение обидчиков, новичок был «не так одет». Разборку сняли на видео, которое вскоре появилось в интернете. Стоит сказать, что пострадавшего Антона (имя изменено - ред.) с трудом привели в себя. Подростка пришлось госпитализировать: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга, ушиб височно-лобной части, массу гематом, повреждение руки.

- Антоха только-только переехал к нам из Воронежа - сразу видно, городской парень, нормально одетый, а эти двое - оторвы, наглые такие, их вся школа боится, - рассказал «КП» один из учеников. - Ну, считают себя футбольными фанатами. Прикопались к нему за то, что он пришел в «неправильных» шмотках - типа, в таких могут ходить только «реальные пацаны», которые состоят в фанатской группе. Они вообще ко многим и раньше с таким же докапывались, тоже избивали, только раньше это не становилось гласностью.

Также нашим ростовским коллегам удалось пообщаться с самим Антоном, накануне его выписали из больницы.

- Да на самом деле, вопрос по шмоткам был только поводом, - рассказал юноша. - Я им не понравился, видимо, лучше одет был, чем они. Да и вообще, они говорили, там кто-то им на меня пожаловался - типа, я себя не так веду, и с этого все началось. Они учатся в параллельном классе и сбежали со своих занятий, чтобы устроить разборки. Я знал, что это произойдет, но думал, что будем один на один. А оно вон как получилось...

В школе ситуацию прокомментировали сухо: «с участниками драки проведена профилактически беседа». А в ГУ МВД России по Ростовской области ситуацию сообщили, что подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку.

Видео 18+. Жестокое избиение подростками ученика 40-й школы в Новошахтинске..//Девятиклаассник потерял память и неделю пролежал в больнице

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже разыскивают мужчину, который может быть опасен
Под Воронежем женщина и двое детей застряли в снегу на машине
Воронежцам предложили выбрать лучшего и худшего мобильного оператора
Под Воронежем "Хендай" вылетел в кювет: водитель погиб на месте
Воронежцы: по тротуарам разъездились автомобили
Воронежцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в 2018 году
Бобров, которые могут пострадать во время очистки реки в Мытищах, перевезут в Воронежский заповедник
В Воронеже закончили установку главной новогодней елки
В Воронеже приготовили рекордную 10,5-метровую шаурму
Арбитр из Воронежа может проявить себя в международных матчах
Пришла зима: в Воронежской области начали гореть бани
Воронежцев восхитила новая архитектурная подсветка городской телебашни
Каждый пятый воронежец ищет работу с зарплатой около 50 тысяч рублей
Московское «Динамо» отозвало двух хоккеистов из воронежского «Бурана»
Житель Воронежской области угнал «Оку» для инвалида без ноги
В Воронеже нашли пропавшего 12-летнего ребенка
Ночью с улиц Воронежа было вывезено 5980 кубометров снега
В Воронеже появилось граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»
На воронежской трассе сломался рейсовый автобус с 30 пассажирами
Воронежский «Буран» уверенно обыграл красноярский «Сокол»
Фонд капремонта Воронежской области взыскал с неплательщиков более 110 млн рублей
В Воронеже автобусы № 113 поедут до новой поликлиники в Шилово
В Воронеже на три недели закроют улицу
В Воронежской области из-за гололеда пострадали 360 человек
В Воронеже украли семь земельных участков