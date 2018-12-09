Подростка из Воронежа избили в школе в Ростовской области за то, что он «не так одет»

СЕГОДНЯ 09:49 2018-12-09T09:49:46+03:00

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Жуткий случай произошел в городе Новошахтинск Ростовской области. Как сообщает «КП» - Ростов-на-Дону», двое подростков избили 9-классника, который совсем недавно перевелся к ним в школу из Воронежа. Причиной конфликта стало то, что, по мнение обидчиков, новичок был «не так одет». Разборку сняли на видео, которое вскоре появилось в интернете. Стоит сказать, что пострадавшего Антона (имя изменено - ред.) с трудом привели в себя. Подростка пришлось госпитализировать: у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сильное сотрясение мозга, ушиб височно-лобной части, массу гематом, повреждение руки.

- Антоха только-только переехал к нам из Воронежа - сразу видно, городской парень, нормально одетый, а эти двое - оторвы, наглые такие, их вся школа боится, - рассказал «КП» один из учеников. - Ну, считают себя футбольными фанатами. Прикопались к нему за то, что он пришел в «неправильных» шмотках - типа, в таких могут ходить только «реальные пацаны», которые состоят в фанатской группе. Они вообще ко многим и раньше с таким же докапывались, тоже избивали, только раньше это не становилось гласностью.

Также нашим ростовским коллегам удалось пообщаться с самим Антоном, накануне его выписали из больницы.

- Да на самом деле, вопрос по шмоткам был только поводом, - рассказал юноша. - Я им не понравился, видимо, лучше одет был, чем они. Да и вообще, они говорили, там кто-то им на меня пожаловался - типа, я себя не так веду, и с этого все началось. Они учатся в параллельном классе и сбежали со своих занятий, чтобы устроить разборки. Я знал, что это произойдет, но думал, что будем один на один. А оно вон как получилось...

В школе ситуацию прокомментировали сухо: «с участниками драки проведена профилактически беседа». А в ГУ МВД России по Ростовской области ситуацию сообщили, что подразделение по делам несовершеннолетних проводит проверку.