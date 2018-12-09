2018-12-09T11:48:02+03:00
Общество

Воронежцы: по тротуарам разъездились автомобили

Горожанин требует ограничить заезд машин в пешеходные зоны бортиками
Юлия ТЕРНОВА
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Горожанин опубликовал свой крик души в паблике "Типичный Воронеж". Мужчина рассказал, что ему не хватает бортиков и других приспособлений, которые бы препятствовали заезду автомобилей на тротуары. Особенно остро проблема, по словам автора поста, чувствуется на Кольцовской, в районе дома 31, где машины регулярно проезжают по зоне для пешеходов:

- Я хочу чувствовать себя в безопасности на тротуаре, прошу поставить столбики, полусферы для препятствия заезда автомобилей со стороны Кольцовской и Плехановской, повесить там знаки "пешеходной зоны и камеры фиксации нарушения ПДД. Также я прошу заняться этой проблемой в целом, не только на этом участке. По тротуару Кольцовской 31 ежедневно ездят и паркуются автомобили, подвергая опасности пешеходов и создают им неудобства!

Воронежец признался, что жаловаться уже и в городскую администрацию, и в ГИБДД. Но обе инстанции посылали его друг к другу.

Вот как прокомментировали ситуацию в главном управлении полиции по региону:

- По данной публикации в ГУ МВД России по Воронежской области назначено проведение проверки. Госавтоинспекцией будут приняты меры по обеспечению безопасности дорожного движения на данном участке дорожной сети в рамках имеющихся полномочий.

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