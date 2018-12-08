2018-12-08T20:51:00+03:00
Общество

Воронежцы рассказали, сколько готовы потратить на новогодние подарки в 2018 году

И будут ли они вообще дарить хоть что-то?
Олег ИВАНОВ
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Большинство горожан (45,5%) рассчитывают на сумму до пяти тысяч рублей.Большинство горожан (45,5%) рассчитывают на сумму до пяти тысяч рублей.Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Говорят, что дарить подарки даже приятнее, чем их получать. Разделяют ли воронежцы это мнение? Разрешить этот вопрос мы решили вместе с социологической службой «Ваше мнение!» Эксперты прямо спросили горожан: сколько вы планируете потратить денег на новогодние подарки?

Быть может, у кого-то продолжается кризис или же они просто не читали «Рождественские повести» Чарльза Диккенса, в любом случае эти 10% воронежцев не готовы покупать подарки для кого-либо в этот новый год.

27,5% воронежцев уверены, что смогут уложиться в тысячу рублей, покупая подарки в конце 2018 года. Однако большинство горожан (45,5%) рассчитывают на сумму до пяти тысяч рублей.

Есть ли те, кто готов с размахом встретить 2019 год? Нашлись и такие воронежцы! 14% респондентов думают, что на подарки всем друзьям и членам их семьи потребуется около 10 тысяч рублей. А еще 3% и вовсе готовы вложить в эмоции до 20 тысяч рублей.

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