Бобров, которые могут пострадать во время очистки реки в Мытищах, перевезут в Воронежский заповедник
На совещании в администрации города Мытищи решили, что единственно верным способом спасения местных бобров будет их переселение в Воронежский заповедник. Дело в том, что бобры построили свои хатки на Яузе, но животные могут пострадать в ходе работ по очистке реки. Так и было принято решение о временном переселении. К слову, в Воронежском заповеднике уже согласились принять животных на передержку.
– На данный момент единственный вариант – переселение бобров на передержку с последующим выпуском в природу где-либо, но не здесь. Условия города совсем для них не благоприятны, – подчеркнул Владимир Липаткин, завкафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана.
Однако еще предстоит определить, кто будет вести отлов бобров и транспортировку, и стоит ли животных возвращать весной обратно.