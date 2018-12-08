2018-12-08T19:55:39+03:00
Общество

Бобров, которые могут пострадать во время очистки реки в Мытищах, перевезут в Воронежский заповедник

Животные должны остаться в нашем регионе на передержку
Олег ИВАНОВ
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Однако еще предстоит определить, кто будет вести отлов бобров и транспортировкуОднако еще предстоит определить, кто будет вести отлов бобров и транспортировкуФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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На совещании в администрации города Мытищи решили, что единственно верным способом спасения местных бобров будет их переселение в Воронежский заповедник. Дело в том, что бобры построили свои хатки на Яузе, но животные могут пострадать в ходе работ по очистке реки. Так и было принято решение о временном переселении. К слову, в Воронежском заповеднике уже согласились принять животных на передержку.

– На данный момент единственный вариант – переселение бобров на передержку с последующим выпуском в природу где-либо, но не здесь. Условия города совсем для них не благоприятны, – подчеркнул Владимир Липаткин, завкафедрой лесоводства экологии защиты леса Мытищинского филиала МГТУ им. Баумана.

Однако еще предстоит определить, кто будет вести отлов бобров и транспортировку, и стоит ли животных возвращать весной обратно.

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