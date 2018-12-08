2018-12-08T18:06:43+03:00
Общество

В Воронеже приготовили рекордную 10,5-метровую шаурму

Она должна войти в Книгу рекордов России
Олег ИВАНОВ
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Артем Гиносян поделился секретами работы на кухнеАртем Гиносян поделился секретами работы на кухне
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10,5-метровая шаурма, приготовленная в Воронеже, претендует на то, чтобы попасть в Книгу рекордов России. 20 кг мяса и 10 кг овощей - именно столько ингредиентов потребовалось на ее создание. Рекорд готовил 7 декабря знаменитый шаурмейкер России, участник талант-шоу Первого канала «Я могу!», Артем Гиносян. Кстати помогали ему в этом обычные воронежцы.

Этот повар известен тем, что за три минуты приготовил одиннадцать с половиной порций шаурмы и заполучил звание самого быстрого шаурмейкера страны. Горожане, пришедшие посмотреть на установление рекорда, смогли в том числе, конечно, и продегустировать шаурму.

Артем Гиносян поделился секретами работы на кухне, а также продемонстрировал гостям шоу летающих ножей.

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