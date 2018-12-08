2018-12-08T16:54:12+03:00
Общество

Арбитр из Воронежа может проявить себя в международных матчах

Но вначале ему нужно будет посетить специальный семинар
Олег ИВАНОВ
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Фото: twitter.com/zenit_spbФото: twitter.com/zenit_spb
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Арбитр из Воронежа Владимир Москалев , который работает на ведущих матчах Российской премьер-лиги, вероятно, сможет проявить себя и на международной арене. По крайней мере, он впервые получил приглашение от УЕФА на ознакомительный сбор, который специально устраивают для судей-дебютантов. Если все пройдет успешно, есть вероятность, что мы сможем увидеть воронежского судью если не на матчах Лиги чемпионов, то по крайней мере на играх Лиги Европы.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», соответствующий семинар пройдет в Лиссабоне с 27 по 30 января. Подобные сборы традиционно организовываются для рефери как мужчин, так и женщин. Помимо Москалева на собрание приглашены арбитры еще из 30 стран Европы.

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