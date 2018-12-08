2018-12-08T16:01:59+03:00
Происшествия

Пришла зима: в Воронежской области начали гореть бани

На этот раз ЧП случилось в Подгоренском районе
Олег ИВАНОВ
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Причина возникновения пожара уточняетсяПричина возникновения пожара уточняетсяФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Чем ближе новогодние праздники, чем больше в своим права вступает зима, тем больше жители Воронежской области задумываются о том, как бы весело провести время. Например, почему бы не попариться в бане? Это вообще русская традиция. Вот только почему-то именно зимой бани чаще всего начинают гореть.

Очередной звонок о ЧП поступил в диспетчерскую регионального ГУ МЧС 7 декабря в 21:06. Жители Подгоренского района сообщили, что в селе Белогорье загорелась баня. Огонь охватил здание размером четыре на шесть метров. Тушить пламя тут же выехали две пожарные машины

Семеро спасателей справились с угрозой в 21.29. Сама баня серьезно пострадал, но, к счастью, никто из людей не пострадал. Причина возникновения пожара уточняется.

- Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все требования правил пожарной безопасности! Если вы стали участником или свидетелем трагедии, несчастного случая или оказались в непростой ситуации, звоните по номерам вызова экстренных служб «112» или «101» Телефон доверия Главного управления МЧС по Воронежской области 8(473)277-99-00. Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов, - напоминают в ГУ МЧС России по Воронежской области.

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