2018-12-08T16:11:27+03:00
Общество

Воронежцев восхитила новая архитектурная подсветка городской телебашни

Теперь она, вероятно, станет своеобразным новогодним украшением
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Теперь телебашня выглядит такТеперь телебашня выглядит такФото: соцсети
Изменить размер текста:

- Зачем нам теперь елка на площади? - это первый вопрос, который задали воронежцы, увидев в социальных сетях видео преображения городской телевышки. Само сооружение находится неподалеку от дворца спорта «Юбилейный». Но если раньше башня была довольно высокой, но несколько безликой, то теперь за счет разноцветных огоньков она значительно преобразилась.

Напомним, на следующей неделе продолжится монтаж динамической архитектурной подсветки на воронежской телебашне. В связи с этим могут наблюдаться перерывы в телевещании с 10 по 14 декабря. В это время будет производиться остановка технических средств, задействованных в трансляции аналоговых программ трех телеканалов.

Телебашня в Воронеже.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ стал лауреатом премии SPEAR’S Russia Wealth Management Awards 2018
Водителя воронежского автобуса оштрафовали за непропуск автомобиля
На трассе М-4 под Воронежем "Мерседес" врезался в "КамАЗ": водитель погиб
Воронежец лишился "Мерседеса" за свой долг в 74 миллиона рублей
Воронежцы: олень, оставленный во дворе офисного здания, умер на привязи
Воронежцам показали Щелкунчика из Конфетенбурга
В Воронеже стартовал Рождественский фестиваль
В Воронеже после жалобы жильца дома на шум закрыли магазин «Магнит»
В Воронеже на фото попал олень, прилегший во дворе офисного здания
Воронежский «Буран» проиграл тюменскому «Рубину» с футбольным счетом
В Воронеже поменяли путь двух маршруток
Общественник, попробовавший на вкус 50 тысяч рублей, получил условный срок
Под Воронежем ретровор украл видеомагнитофон
В Воронеже пропавшего 16-летнего подростка нашли живым и здоровым
В Воронеже работники автосервиса избили и ограбили должника
Центр Воронежа к Новому году очищают от снега и мусора
В Воронежской области промышленные предприятия стали в полтора раза больше брать кредитов
В Воронежской области появятся сельские старосты