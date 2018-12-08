Воронежцев восхитила новая архитектурная подсветка городской телебашни

8 Дек. 15:41 2018-12-08T16:11:27+03:00

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- Зачем нам теперь елка на площади? - это первый вопрос, который задали воронежцы, увидев в социальных сетях видео преображения городской телевышки. Само сооружение находится неподалеку от дворца спорта «Юбилейный». Но если раньше башня была довольно высокой, но несколько безликой, то теперь за счет разноцветных огоньков она значительно преобразилась.

Напомним, на следующей неделе продолжится монтаж динамической архитектурной подсветки на воронежской телебашне. В связи с этим могут наблюдаться перерывы в телевещании с 10 по 14 декабря. В это время будет производиться остановка технических средств, задействованных в трансляции аналоговых программ трех телеканалов.