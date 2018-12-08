Каждый пятый воронежец ищет работу с зарплатой около 50 тысяч рублей

8 Дек. 14:43 2018-12-08T14:44:12+03:00

У большинства запросы чуть ниже - до 35 тысяч рублей

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Аналитики HeadHunter выяснили, какие зарплаты в Воронежской области предлагали работодатели и соответствуют ли они ожиданиям, заявленным в резюме соискателей.

Оказалось, что почти в половине вакансий, размещенных с начала года указан уровень предлагаемой заработной платы от 25 тысяч рублей. В четверти предложений – от 45 тысяч. Доля вакансий, которые предлагают ежемесячный доход от 80 тысяч рублей составила 6%, от 100 000 рублей – 3%.

Интересно, что в исследовании почему-то зарплаты до 25 тысяч практически не упоминаются. Так как эксперты основывались только на данных «объявлений», это может говорить в том числе о том, что некоторые работодатели изначально завышают свои предложения. Для сравнения можно посмотреть данный рейтинг, согласно которому в нашем регионе на одного богача приходится 27 бедняков.

С другой стороны, интересно посмотреть именно на те запросы, что оставляют соискатели. Так, только 6% из них согласны на доход до 15 000 рублей. Большая часть рассчитывает на заработок от 15 000 до 35 000 рублей (56%), желаемый уровень дохода 22% – от 35 000 до 50 000 рублей. Заработную плату от 85 000 рублей хотят получать 3% соискателей Воронежской области.