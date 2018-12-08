Московское «Динамо» отозвало двух хоккеистов из воронежского «Бурана»

8 Дек. 13:44 2018-12-08T13:44:16+03:00

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Положение фарм-клуба для воронежского «Бурана» приносит не только пользу в виде новых игроков, но и порой заставляет приспосабливаться к неожиданной потере спортсменов. Так, московское «Динамо» решило вернуть в своей состав нападающего Дмитрия Сидлярова и защитника Андрея Прибыльского. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Буран».

23-летний Дмитрий Сидляров провел за воронежский клуб 13 игр. На его счету 11 очков - что довольно хорошо. Это шесть голов и пять результативных передач. 17-летний Андрей Прибыльский за четыре встречи успел отметить одной голевой передачей.