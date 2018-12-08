Житель Воронежской области угнал «Оку» для инвалида без ноги

СЕГОДНЯ 13:19 2018-12-08T13:19:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Бобровский районный суд вынес обвинительный приговор 41-летнему местному жителю: он проведет три года в колонии особого режима. Хотя этому мужчине не привыкать - он и до этого был судим.

Однако в апреле 2018 года этот угонщик приехал в Бобров. На улице он заметил автомобиль марки «СЕАЗ 11113-02». Его-то мужчина и решил угнать. За набором букв и цифр, которые, быть может, понятны не всем скрывает «Ока». Но речь идет не совсем об обычном маленьком автомобиле. Это модификация автомобиля для инвалида без одной ноги.

Угонщик то ли не разобрался в особенностях автомобиля, то ли ему было совсем все равно, кто станет его жертвой, в любом случае он проник в салон через открытую водительскую дверь, затем перемкнул провода контактной группы и уехал.

Возможно, угонщик просто коллекционировал разные модификации автомобиля «Ока». Так, в апреле он угнал «ВАЗ-11113». Этот вариант отличает 33-сильный двигатель. На этот раз преступник просто разбил стекло передней левой двери, а затем откатил автомобиль.

Когда угонщика поймали, был установлен административный надзор, однако мужчина сидеть дома не стал, чем в итоге только усугубил свое положение.