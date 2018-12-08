2018-12-08T12:41:35+03:00
Общество

В Воронеже нашли пропавшего 12-летнего ребенка

Где мальчик провел ночь, остается загадкой
Олег ИВАНОВ
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К счастью, волонтеры среагировали быстроК счастью, волонтеры среагировали быстроФото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.
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В Воронеже утром 7 декабря в полицию обратились местные жители: они рассказали, что накануне пропал 12-летний ребенок. Куда пошел школьник? Об этом не было никакой информации. Мальчик просто ушел из дома. Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» также принялись за поиски.

К счастью, столь быстрая реакция принесла успех: в тот же день, 7 декабря, маленький беглец был обнаружен. Волонтеры ходили по торговым центрам и различным круглосуточным заведениям, опрашивали работников кафе и охранников. По счастливой случайности мальчик был обнаружен добровольцем в Северном микрорайоне, неподалеку от памятника Славы. Где провел ребенок ночь - пока остается загадкой.

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