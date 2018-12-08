Ночью с улиц Воронежа было вывезено 5980 кубометров снега

СЕГОДНЯ 11:47 2018-12-08T14:21:55+03:00

За это время были очищены главные магистрали города

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Пятница наверняка запомнилась воронежцам обильным снегопадом и 9-балльными пробками. Как сообщают в пресс-службе мэрии, магистрали города после снегопада приведены в нормативное состояние.

Так, ночью 8 декабря на улицы Воронежа вышло 206 единиц специализированной коммунальной техники: 95 уборочных машин (пескоразбрасыватели, трактора со щетками и т.д.), 30 – погрузочных (фронтальные и лаповые погрузчики, экскаваторы и т.д.) и 23 – вспомогательной (грейдеры, роторы, бульдозеры и т.д.), 29 самосвалов. Еще 29 единиц спецтехники (в основном, самосвалы) привлекли по договорам от предприятий и учреждений.

В результате с улиц города было вывезено 5980 кубометров снега. С утра дороги были дополнительно просыпаны противогололедными реагентами – всего за ночь израсходовано чуть более тысячи тонн песко-соляной смеси, поэтому по состоянию на утро субботы главные улицы города не черные, а желтые – это делается для безопасности горожан.

На тротуарах и общественных пространствах ежедневно работает минитехника – от 15 до 30 единиц . Мужчины управы Ленинского района и районного комбината благоустройства лопатами очищают от снега проходы по нагорным лестницам. На территории этого района больше всего спусков – подъемов, оборудованных 25 лестницами.