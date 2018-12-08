2018-12-08T11:17:47+03:00
Общество

В Воронеже появилось граффити с кадром из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Герой популярного фильма почему-то держит в руках телефон
Олег ИВАНОВ
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Фото: сообщество "Воронеж VRN"Фото: сообщество "Воронеж VRN"
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Неизвестный кадр из популярного советского фильма «Иван Васильевич меняет профессию» появился в Воронеже на стене дома №22 на улице Кирова. На красочном граффити изображены главные герои ленты - Иван Васильевич Бунша (От оригинального Грозного его отличает характерная повязка) и Жорж Милославский.

Кто автор этого впечатляющего произведения? Вопрос остается открытым. О самом изображении стало известно 7 декабря в социальных сетях. Но не только вопрос авторства мучает местных жителей. Воронежцы так же часто интересуются современным предметом, появившемся, в руках царя.

Вы наверняка помните, что в самом фильме, попав в прошлое, Жорж Милославский хвастал импортными сигаретами. Теперь, видимо, есть что показать и его коллеге - ведь в руках у Бунши современный смартфон. Герои советского кино то ли смотрят карту, чтобы понять, где они оказались, то ли делают селфи, чтобы запечатлеть этот момент.

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