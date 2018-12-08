На воронежской трассе сломался рейсовый автобус с 30 пассажирами
7 декабря около 17:00 на улице Молодогвардейцев города Бобров во время патрулирования экипаж ДПС заметил остановившийся на обочине рейсовый автобус «Ssang-Yong». Водитель включил аварийные сигналы и с чем-то возился у открытой крышки двигателя.
Водитель автобуса рассказал инспекторам, что ехал по маршруту «Таловая – Воронеж». В автобусе при этом было более 30 пассажиров. Не доезжая до Бобров, мужчина заметил перебои в работе двигателя и вызвал дополнительный автобус, чтобы пересадить людей на автовокзале.
Однако, перед подъемом, водитель не стал рисковать и остановился на обочине. Подъехавший дополнительный автобус пересадил пассажиров и продолжил движение в Воронеж.
- Инспекторы во избежание происшествия с помощью проблесковых маячков обозначили место стоянки автобуса, - комментируют в ГУ МВД по Воронежской области.
Позже тягач приехал для транспортировки автобуса к месту ремонта.