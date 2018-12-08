2018-12-08T09:51:34+03:00
Спорт

Воронежский «Буран» уверенно обыграл красноярский «Сокол»

Впереди еще один домашний матч, но уже с другим соперником
Олег ИВАНОВ
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Воронежский хоккейный клуб «Буран» заработал еще два очка, обыграв красноярский «Сокол» . Счет встречи 3:1. Теперь наш клуб занимает 21 строчку в турнирной таблице ВХЛ с 30 очками.

Открыть счет удалось во втором периоде: это сделал Аслан Раисов (Кольцов, Мирнов). Развитт преимущество удалось в конце этого же игрового отрезка. Гости дважды нарушили правила, соответственно отправили «отдыхать», чем и воспользовались воронежцы. С передач Раисова и Андреева шайбу забросил Кирилл Кольцов.

В начале третьего периода опять же в большинстве Егор Алешин (Раисов, Хасаншин) увеличил преимущество до 3:0. «Сокол» смог ответить лишь одной шайбой.

В пресс-службе ХК «Буран» напоминают, что заключительный матч этой домашней серии пройдет в воскресенье, 9 декабря. «Буран» принимает «Металлург» из Новокузнецка. Начало в 13:00. Приходите поболеть за воронежцев!

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