Фонд капремонта Воронежской области взыскал с неплательщиков более 110 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:41 2018-12-08T09:41:39+03:00

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В Воронежской области все чаще приходится принудительно взыскивать долги по взносам на капремонт. И это не удивительно, ведь воронежцы задолжали более 206,5 млн рублей. Из них свыше 142,7 млн рублей должны физлица и 63,8 млн рублей – юридические. В итоге за 11 месяцев 2018 года региональный оператор подал в суд 15,9 тысяч исков.

5,8 тысяч должников после получения судебных приказов добровольно погасили долги - а это свыше 95 млн рублей. Эти собственники избежали уплаты 7% исполнительского сбора. В отличие от воронежцев, с которых долги по взносам на капремонт на сумму более 15,6 млн рублей были взыскали принудительно. Всего с начала года с неплательщиков удалось добиться 110,6 млн рублей.

Задолженности по взносам на капремонт, если они не превышает 500 тысяч рублей, рассматриваются мировыми судьями в упрощенном порядке – без вызова сторон. Вынесенный приказ имеет силу исполнительного листа: на его основании судебный пристав списывает со счета должника сумму долга, вместе с начисленной пеней и госпошлиной. Забрать в качестве уплаты за долг могут не только сами деньги, но и имущество.