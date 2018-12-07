2018-12-07T20:22:38+03:00
Общество

В Воронеже автобусы № 113 поедут до новой поликлиники в Шилово

Изменения в маршруте введут с 10 декабря
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

С понедельника, 10 декабря, маршрутки № 113 «Шилово – ж.д. вокзал «Воронеж-1» поедут по несколько измененному маршруту - через новую поликлинику (ул. Острогожская, 170/20). Причем будет действовать разный график в рабочие дни и в выходные и праздники. В первом случае по измененному пути направят семь машин, во втором - четыре.

- На автобусах, которые поедут через поликлинику, повесят соответствующий указатель маршрута, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронеже на три недели закроют улицу
В Воронежской области из-за гололеда пострадали 360 человек
В Воронеже украли семь земельных участков
В Воронеже женщина оттаскала за волосы гардеробщицу за замечание ее сыну
Футболиста воронежского «Факела» признали лучшим игроком ФНЛ в ноябре
Воронежец атаковал судебного пристава из-за женщины
В Воронежской области женщина впала в кому после избиения табуреткой
Для борьбы с гололедицей администрация Воронежа будет просматривать соцсети
В Воронежской области «Черри» врезалась в «Хендай»: двое раненых
В Воронеже дядю, надругавшегося над 7-летней племянницей, посадили на 13 лет
На концерте в Воронеже Елена Ваенга расплакалась
В течение пяти дней в Воронеже будут перебои с телевещанием
Больше полкило конопли нашли полицейские в багажнике "семерки" в Воронежской области
Воронежец, три ночи развращавший подростка, отделался обязательными работами
В Воронежской области заасфальтировали половину участка дороги в объезд Лосево
Очевидец: в Воронеже у школы к детям пристает маньяк
В Коминтерновском районе Воронежа проводят антирекламные рейды
В Воронеже на пожаре погиб 50-летний хозяин квартиры
В Воронежской области создадут центры выявления и поддержки одаренных детей
Нашу экономику лишают будущего
Воронежцев на выходных ждет снег с дождем и каша под ногами
Жительница Воронежа продавала саженцы неизвестных пород
Администратор воронежского клуба рассказала, почему силовики сорвали концерт IC3PEAK