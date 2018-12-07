В Воронеже автобусы № 113 поедут до новой поликлиники в Шилово

7 Дек. 20:14 2018-12-08T20:54:57+03:00

Автобусы будут ходить до поликлиники, которая открылась совсем недавно Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

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С понедельника, 10 декабря, маршрутки № 113 «Шилово – ж.д. вокзал «Воронеж-1» поедут по несколько измененному маршруту - через новую поликлинику (ул. Острогожская, 170/20). Причем будет действовать разный график в рабочие дни и в выходные и праздники. В первом случае по измененному пути направят семь машин, во втором - четыре.

- На автобусах, которые поедут через поликлинику, повесят соответствующий указатель маршрута, - сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

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