2018-12-10T10:38:42+03:00
Общество

В Воронеже на три недели закроют улицу

Там будет идти ремонт
Юрий КОЗЛОВ
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Перекроют выделенный красным участок дороги.Перекроют выделенный красным участок дороги.Фото: с сайта мэрии Воронежа.
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На три недели закроют движение на проезде от улицы Транспортной, 83 до переулка Здоровья, 16. Там нельзя будет проехать с 8 по 29 декабря, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

В течение этого промежутка времени там будут проводить ремонт. Разроют дорогу сотрудники МКП «Воронежтеплосеть». Будем надеяться, что ремонт не затянется.

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