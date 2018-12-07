В Воронеже на три недели закроют улицу

7 Дек. 20:04 2018-12-10T10:38:42+03:00

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На три недели закроют движение на проезде от улицы Транспортной, 83 до переулка Здоровья, 16. Там нельзя будет проехать с 8 по 29 декабря, сообщили в управлении информации мэрии Воронежа.

В течение этого промежутка времени там будут проводить ремонт. Разроют дорогу сотрудники МКП «Воронежтеплосеть». Будем надеяться, что ремонт не затянется.