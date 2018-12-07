2018-12-07T19:56:40+03:00
Общество

В Воронежской области из-за гололеда пострадали 360 человек

В 12 процентах случаев людей пришлось отвозить в больницы
Юрий КОЗЛОВ
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В Воронеже улицы чистят далеко не идеально, в области вряд ли лучше.В Воронеже улицы чистят далеко не идеально, в области вряд ли лучше.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В департаменте здравоохранения огласили печальную статистику последнего месяца осени, выдавшегося холодным и бесснежным, и начала декабря.

По данным медиков, с 1 ноября по 4 декабря с травмами в лечебные учреждения области обратились 11379 человек, причем 8703 – в Воронеже. Отдельную статистику привели по гололеду. Из-за него пострадали 360 жителей области, в 12 процентах случаев потребовалась госпитализация. За этот период также было 16 обморожений и восемь переохлаждений.

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