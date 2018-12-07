В Воронеже украли семь земельных участков

СЕГОДНЯ 19:35 2018-12-07T19:56:54+03:00

Городская прокуратура "накопала" материалы по хищению земельных участков на четыре уголовных дела. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

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Сотрудники прокуратуры Воронежа проверили соблюдение земельного законодательства в Коминтерновском, Левобережном и Железнодорожных районах. И «накопали» материала аж на четыре уголовных дела по хищению земельных участков общей площадью 8000 квадратных метров. Уголовные дела возбудили по ч.ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном и особо крупном размере».

Оказалось, что в лесу, прилегающем к микрорайону «Задонье» Коминтерновского района, украли семь земельных участков. А по адресу Бульвар Победы, 9 «г» площадь еще одного незаконно увеличили на 305 квадратных метров, предоставив «липовые» документы в регистрирующие органы.

В 2016-2017 годах введенные в заблуждение сотрудники филиала кадастровой палаты области и регионального управления Росреестра области произвели учет и зарегистрировали право собственности на эти земельные участки. Преступными действиями причинен ущерб государству на сумму более 15 миллионов рублей.

Материалы прокурорской проверки направили в следственные органы.