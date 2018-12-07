В Воронеже женщина оттаскала за волосы гардеробщицу за замечание ее сыну

СЕГОДНЯ 19:14 2018-12-07T19:57:11+03:00

Но обсуждают в Сети не столько ее, сколько автора поста об этом ЧП, уличенную в безграмотности

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В паблике «Типичный Воронеж» появился такой пост (также как администраторы ресурса сохраняем орфографию автора):

Сегодня были с ребенком в полеклиннике у луча, и стали свидетелями как одна из мамаш напала на женщину которая работает в гардеробе.только за то что она ее сыну зделала замечание по поводу его поведения( ребенок ногами бил стены) мамашка накинулась на бедную женщину стала тоскать ее за волосы и кричать не цензурные слова и все это на глазах детей.все были в шоке,женщина явно была не одекватная

Cразу скажем, есть и возмущенные отклики по поводу поведения очередной «Яжематери». Но остальные ревнители чистоты русского языка «проехались» по поводу пяти орфографических ошибок автора поста (про пунктационные умолчим).

Ревнителям чистоты словесности стоит заметить: лучше выполнить свой гражданский долг, указав на безобразие, даже если при этом слабо знаешь этот трудный русский язык. Хотя лучше было бы позвонить в полицию. И более эффективно, и без орфографических ошибок удалось бы обойтись.