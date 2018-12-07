Футболиста воронежского «Факела» признали лучшим игроком ФНЛ в ноябре

7 Дек. 18:46 2018-12-07T19:57:25+03:00

Михаил Афанасьев заслужил почет и уважение экспертов, а вот болельщики поставили его на третье место

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В пятницу, 7 декабря, в ФНЛ подвели итоги голосования за лучшего игрока ноября Футбольной национальной лиги. Его определяют по двум версиям: экспертов и болельщиков.

Эксперты ФНЛ признали лучшим игроком полузащитника «Факела» Михаила Афанасьева. Белорусский легионер в последнем месяце осени феерил: в матчах с «Сочи» и со «Спартаком-2» его голы стали победными, также на его счету важный мяч в дерби с курским «Авангардом», завершившемся выигрышем воронежцев. А еще Михаил отдал две результативные передачи.

На втором месте - хавбек «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович, забивший три мяча в четырех матчах. Тройку лучших замкнул еще один полузащитник Никита Саламатов. Выходя на замену, он отличился в двух матчах из четырех (3 гола, 1 голевая передача).

У болельщиков было несколько иное мнение. Лучшим по итогам их голосования стал полузащитник «Нижнего Новгорода» Павел Игнатович, набравший 34,1% голосов. «Серебро» у Олега Николаева из «Ротора» (30,6%), а Михаил Афанасьев стал третьим - 13,2% голосов.